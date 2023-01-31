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Росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 16:35
Росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України Фото: Росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Гауляйтер АР Крим Сергій Аксьонов зустрівся з регіональним керівником "ДОСААФ" (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що мова йде лише про школи Криму, а й про навчальні заклади в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Діти, які записуються в "ДОСААФ" отримують військову спеціальність та мають пріоритет у призові з настанням відповідного віку.

"Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося раніше, у школах в окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей.

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