Росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях України
Росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Гауляйтер АР Крим Сергій Аксьонов зустрівся з регіональним керівником "ДОСААФ" (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що мова йде лише про школи Криму, а й про навчальні заклади в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.
Діти, які записуються в "ДОСААФ" отримують військову спеціальність та мають пріоритет у призові з настанням відповідного віку.
"Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини", - додали у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.
Як повідомлялося раніше, у школах в окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей.
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