Захватчики агитируют сирот из интернатов оккупированных территорий служить в пользу России

Дети на оккупированных территориях

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты проверяют телефоны детей.

Кроме того, россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

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