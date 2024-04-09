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Захватчики агитируют сирот из интернатов оккупированных территорий служить в пользу России

Фото: РФ агитирует сирот из интернатов на оккупированных территориях (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты во главе с силовыми структурами проводят пропагандистские "встречи" в интернатах на оккупированных территориях. В ходе мероприятий захватчики агитируют украинских детей служить в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что по информации подполья на оккупированных территориях участились случаи, когда с сиротами или детьми лишенными родительской опеки в школах-интернатах проводятся пропагандистские встречи с участием сотрудников спецслужб РФ.

"Полицаи агитируют детей в будущем поступать в профильные образовательные учреждения "МВД" или еще проще - без специального образования идти служить в оккупационных администрациях полицейскими сразу после окончания школы", - говорится в сообщении.

Дети на оккупированных территориях

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты проверяют телефоны детей.

Кроме того, россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

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