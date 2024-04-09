Загарбники агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Росії

Фото: РФ агітує сиріт з інтернатів на окупованих територіях (ілюстративне фото GettyImages)

Окупанти на чолі з силовими структурами проводять пропагандистські "зустрічі" в інтернатах на окупованих територіях. В ході заходів загарбники агітують українських дітей служити на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.