Загарбники агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Росії
Окупанти на чолі з силовими структурами проводять пропагандистські "зустрічі" в інтернатах на окупованих територіях. В ході заходів загарбники агітують українських дітей служити на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що за інформацією підпілля на окупованих територіях почастішали випадки, коли із сиротами чи дітьми позбавленими батьківського піклування у школах-інтернатах проводяться пропагандистські зустрічі за участі співробітників спецслужб РФ.
"Поліцаї агітують дітей у майбутньому вступати у профільні освітні заклади "МВД" або ще простіше - без спеціальної освіти йти служити в окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи", - йдеться в повідомленні.
Діти на окупованих територіях
Нагадаємо, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.
Як повідомлялося раніше, у школах в окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей.
Крім того, росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.
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