Захватчики агитируют сирот из интернатов оккупированных территорий служить в пользу России
Оккупанты во главе с силовыми структурами проводят пропагандистские "встречи" в интернатах на оккупированных территориях. В ходе мероприятий захватчики агитируют украинских детей служить в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что по информации подполья на оккупированных территориях участились случаи, когда с сиротами или детьми лишенными родительской опеки в школах-интернатах проводятся пропагандистские встречи с участием сотрудников спецслужб РФ.
"Полицаи агитируют детей в будущем поступать в профильные образовательные учреждения "МВД" или еще проще - без специального образования идти служить в оккупационных администрациях полицейскими сразу после окончания школы", - говорится в сообщении.
Дети на оккупированных территориях
Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.
Как сообщалось ранее, в школах в оккупированной части Луганской области учителя-коллаборанты проверяют телефоны детей.
Кроме того, россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.
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