Захватчики агитируют сирот из интернатов оккупированных территорий служить в пользу России

Фото: РФ агитирует сирот из интернатов на оккупированных территориях (иллюстративный фото GettyImages)

Оккупанты во главе с силовыми структурами проводят пропагандистские "встречи" в интернатах на оккупированных территориях. В ходе мероприятий захватчики агитируют украинских детей служить в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.