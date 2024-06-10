Загарбникам з військ ППО наказали евакуюватись із Криму з сім'ями, - партизани

"Агент "АТЕШ", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують партизани, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття

"Паралельно, ЗС РФ створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", - інформує рух опору.