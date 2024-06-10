Партизани виявили РЛС окупантів у Криму: де вона розташована (фото, відео)
Партизани виявили радіорелейну станцію окупантів у Криму. Вона розташована у Роздольненському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Як зазначають партизани, станція Р-419 призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання в якості радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.
"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Його було взято на озброєння у 2018 році", - пояснює рух опору.
В "АТЕШ" зауважили, що "зворотний звіт життя цієї РЛС розпочався", а процес її знищення "стане великим сюрпризом для окупантів".
Нещодавно ми повідомляли, що окупанти почали перекидувати системи ППО до Криму.
Також напередодні партизани відстежили переміщення однієї із мобільних вогневих груп РФ на окупованому півострові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.