Партизани виявили РЛС окупантів у Криму: де вона розташована (фото, відео)

Партизани виявили радіорелейну станцію окупантів у Криму. Вона розташована у Роздольненському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

Як зазначають партизани, станція Р-419 призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання в якості радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Його було взято на озброєння у 2018 році", - пояснює рух опору.

В "АТЕШ" зауважили, що "зворотний звіт життя цієї РЛС розпочався", а процес її знищення "стане великим сюрпризом для окупантів".