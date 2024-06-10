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Захватчикам из войск ПВО приказали эвакуироваться из Крыма с семьями, - партизаны

Фото: захватчикам из войск ПВО приказали эвакуироваться из Крыма вместе с семьями (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Военнослужащие противовоздушной обороны ВС РФ получили приказ об эвакуации семей из Крыма. Параллельно захватчики создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТTШ".

"Агент "АТЕШ", входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия.

"Параллельно, ВС РФ создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма", - информирует движение сопротивления.

ПВО оккупантов в Крыму

Сегодня мы рассказывали о том, что партизаны обнаружили в Крыму РЛС оккупантов, которая имеет интересные технические особенности.

Недавно мы сообщали, что захватчики начали опрокидывать системы ПВО в Крым.

Также накануне партизаны отследили перемещение одной из мобильных огневых групп РФ на оккупированном полуострове.

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