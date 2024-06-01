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Партизани відстежили переміщення вогневих мобільних груп РФ у Криму (фото, відео)

Крим, Субота 01 червня 2024 10:55
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Партизани відстежили переміщення вогневих мобільних груп РФ у Криму (фото, відео) Фото: партизани відстежили переміщення вогневих мобільних груп РФ у Криму
Автор: Наталія Гурковська

Партизани відстежили переміщення однієї із мобільних вогневих груп у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" щодня відстежують переміщення мобільних вогневих груп Кримом. Цього разу ми зафіксували одну з таких груп у Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, основним їхнім завданням є збиття українських БПЛА.

"Рашисти ще не знають, але їхня техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент", - додав "АТЕШ".

Ситуація у Криму

Тимчасово окупований Крим Росія активно використовує для воєнних цілей. Зокрема, для перекидання живої сили та техніки на лінію фронту.

У середині травня Міноборони Британії розповідало, що успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові.

Нагадаємо, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл у середині травня.

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