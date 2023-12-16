Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами

"І як би швидко вона (російська піхота, - ред.) не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант", - пише пресслужба СБУ.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 413 російських терористів. Також наші воїни знищили 2 одиниці техніки ворога:

1 танк;

1 СПГ (АГС).

Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ.