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Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами

Фото: Заганяли до смерті. Спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують знищувати ворога на фронті й ділитись кадрами з "полювання" на росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"І як би швидко вона (російська піхота, - ред.) не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант", - пише пресслужба СБУ. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 413 російських терористів. Також наші воїни знищили 2 одиниці техніки ворога:

  • 1 танк;
  • 1 СПГ (АГС).

Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ.

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