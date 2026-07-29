Заганяє у скруту та з'їдає зарплату. Що відбувається з орендою житла в Україні

Західні області стали епіцентром цінового стрибка на ринку нерухомості, де оренда поглинає левову частку доходів громадян. У той час як у Києві ціни майже не змінюються, у безпечніших регіонах винайняти навіть скромне житло стає дедалі складніше.
Як війна перекроїла вартість найму та чим це загрожує внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – у матеріалі РБК-Україна.
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Через війну багато українців шукають житло у відносно безпечних містах, проте дозволити його собі може все менше громадян. За останній рік ціни на оренду в західних регіонах значно зросли і за темпами зростання обігнали навіть Київ.
Як зазначає керівниця "ЛУН Статистика" Людмила Кірюхіна у коментарі РБК-Україна, вартість оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилася на 19% і сягнула 22 500 грн, в Івано-Франківську – на 22% (18 000 грн), а у Львові – аж на 29% (22 500 грн). Для порівняння: у Києві за цей самий період медіанна ціна зросла лише на 6%.
"Однією з причин стала ситуація в столиці: через безпекові фактори цієї зими ринок тимчасово пригальмував, а навесні ми навіть спостерігали локальне зниження цін. Натомість у західних містах попит залишався стабільно високим", – пояснює Людмила Кірюхіна.
Тим часом, додає експертка, ціни на квартири створюють дуже високе навантаження на сімейний бюджет. У Львові, Ужгороді та Івано-Франківську вартість оренди однокімнатної квартири вже становить приблизно 66–75% середньої місцевої заробітної платні.
Найбільше від зростання цін потерпають внутрішньо переміщені особи. За даними директорки Cedos Анастасії Бобрової, серед людей, які були змушені переїхати після 24 лютого 2022 року, 68% орендують житло. Водночас тільки 8% людей, які не змінювали місце проживання, є орендарями.
Оренда створює колосальне фінансове навантаження, особливо для родин з середнім або низьким доходом. Згідно з опитуваннями Cedos, оплата житла є фінансово обтяжливою для багатьох родин: у 2024 році 43% опитаних витрачали на нього понад третину доходів.
У 2025 році тенденція збереглася: серед родин із низькими статками 16% віддають на оренду більше половини бюджету, через що 38% змушені економити на їжі, а 42% – на одязі, зауважує Боброва.