Загоняет в долги и съедает зарплату. Что происходит с арендой жилья в Украине

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Рост арендной платы: в Ужгороде выросла на 19%, в Ивано-Франковске – на 22%, во Львове – на 29%.

в Ужгороде выросла на 19%, в Ивано-Франковске – на 22%, во Львове – на 29%. Удар по бюджету: аренда однокомнатной квартиры на западе забирает 66–75% средней зарплаты.

аренда однокомнатной квартиры на западе забирает 66–75% средней зарплаты. Главные арендаторы: 68% переселенцев вынуждены арендовать жилье.

68% переселенцев вынуждены арендовать жилье. Вынужденная экономия: из-за цен на крышу над головой 38% малообеспеченных экономят на еде, а 42% – на одежде.

Ценовой разрыв

Из-за войны многие украинцы ищут жилье в относительно безопасных городах, однако позволить его себе может все меньше граждан. За последний год цены на аренду в западных регионах значительно выросли и по темпам роста обогнал даже Киев.

Как отмечает руководитель "ЛУН Статистика" Людмила Кирюхина в комментарии РБК-Украина, стоимость аренды однокомнатных квартир в Ужгороде увеличилась на 19% и достигла 22 500 грн, в Ивано-Франковске – на 22% (18 000 грн), а во Львове – аж на 29% (22 500 грн). Для сравнения: в Киеве за этот же период медианная цена выросла всего на 6%.

"Одной из причин стала ситуация в столице: из-за факторов безопасности этой зимой рынок временно притормозил, а весной мы даже наблюдали локальное снижение цен. Зато в западных городах спрос оставался стабильно высоким", – объясняет Людмила Кирюхина.

Между тем, добавляет экспертка, цены на квартиры создают очень высокую нагрузку на семейный бюджет. Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет примерно 66–75% средней местной заработной платы.

Жилищная бедность

Больше всего от роста цен страдают внутренне перемещенные лица. По данным директора Cedos Анастасии Бобровой, среди людей, вынужденных переехать после 24 февраля 2022 года, 68% арендуют жилье. В то же время только 8% людей, которые не меняли место жительства, являются арендаторами.

Аренда создает колоссальную финансовую нагрузку, особенно для семей со средним или низким доходом. Согласно опросам Cedos, оплата жилья финансово обременительна для многих семей: в 2024 году 43% опрошенных тратили на него более трети доходов.

В 2025 году тенденция сохранилась: среди семей с низким состоянием 16% отдают на аренду более половины бюджета, из-за чего 38% вынуждены экономить на еде, а 42% – на одежде, отмечает Боброва.