Загоняет в долги и съедает зарплату. Что происходит с арендой жилья в Украине

Западные области стали эпицентром ценового скачка на рынке недвижимости, где аренда поглощает львиную долю доходов граждан. В то время как в Киеве цены почти не изменяются, в более безопасных регионах снять даже скромное жилье становится все сложнее.
Как война перекроила стоимость найма и чем это чревато внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) – в материале РБК-Украина.
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Из-за войны многие украинцы ищут жилье в относительно безопасных городах, однако позволить его себе может все меньше граждан. За последний год цены на аренду в западных регионах значительно выросли и по темпам роста обогнал даже Киев.
Как отмечает руководитель "ЛУН Статистика" Людмила Кирюхина в комментарии РБК-Украина, стоимость аренды однокомнатных квартир в Ужгороде увеличилась на 19% и достигла 22 500 грн, в Ивано-Франковске – на 22% (18 000 грн), а во Львове – аж на 29% (22 500 грн). Для сравнения: в Киеве за этот же период медианная цена выросла всего на 6%.
"Одной из причин стала ситуация в столице: из-за факторов безопасности этой зимой рынок временно притормозил, а весной мы даже наблюдали локальное снижение цен. Зато в западных городах спрос оставался стабильно высоким", – объясняет Людмила Кирюхина.
Между тем, добавляет экспертка, цены на квартиры создают очень высокую нагрузку на семейный бюджет. Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет примерно 66–75% средней местной заработной платы.
Больше всего от роста цен страдают внутренне перемещенные лица. По данным директора Cedos Анастасии Бобровой, среди людей, вынужденных переехать после 24 февраля 2022 года, 68% арендуют жилье. В то же время только 8% людей, которые не меняли место жительства, являются арендаторами.
Аренда создает колоссальную финансовую нагрузку, особенно для семей со средним или низким доходом. Согласно опросам Cedos, оплата жилья финансово обременительна для многих семей: в 2024 году 43% опрошенных тратили на него более трети доходов.
В 2025 году тенденция сохранилась: среди семей с низким состоянием 16% отдают на аренду более половины бюджета, из-за чего 38% вынуждены экономить на еде, а 42% – на одежде, отмечает Боброва.