"Це обман". Трамп заперечує, що ШІ здатний захопити світ

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Америці вже існують механізми регулювання та переслідування компаній, які займаються штучним інтелектом. Він також вважає обманом те, що ШІ захопить світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і пости Трампа в Truth Social .

Зазначимо, що минулого тижня дослідник із компанії Anthropic Джейкоб Коксон заявив відставці, частково тому, що "люди, які розробляють ШІ, всерйоз вважають, що він може вбити нас до кінця десятиліття".

Крім цього, керівники деяких найбільших компаній у сфері ШІ закликали сповільнити темпи розвитку цієї технології. Зокрема, глави Anthropic, OpenAI та xAI. Проте Трамп виступає проти уповільнення.

"Єдиний механізм контролю або "обмежувачі", необхідні ШІ - це сильний і розумний з високим IQ президент, і США він є надміру", - написав Трамп, додавши, що Китаю піде на користь те, що щодо розвитку ШІ виникнуть сумніви.

Через деякий час президент США знову зробив пост, в якому назвав обманом заяви про те, що штучний інтелект "збирається захопити світ".

"Твердження, що ІІ збирається захопити світ, - це обман, так само як глобальне "потепління", при якому всі вже мали б бути мертвими, Росія-Росія-Росія, Україна-Україна-Україна або обман №1 з імпічментом або обман №2 з імпічментом", - стверджує глава Білого дому.

За його словами, це є проявами діяльності "радикальних лівих дурократів", які, на думку Трампа, "ніколи не здаються, але рідко перемагають".

Зазначимо, що вже наступного тижня у Трампа заплановано зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні.

Причому раніше Reuters писало, що обидві країни планують у середині вересня провести окрему зустріч для обговорення ризиків, пов'язаних із штучним інтелектом.