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Закони не потрібні: CEO Nvidia виступив проти обмежень для штучного інтелекту

14:16 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Ольга Завада
Закони не потрібні: CEO Nvidia виступив проти обмежень для штучного інтелекту Глава Nvidia відкидає апокаліптичні сценарії ШІ (фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
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Дженсен Хуанг не вважає ШІ "інопланетним розумом", якого людство має боятися. Глава Nvidia називає штучний інтелект "складною технологією, яку створили самі люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Керівник процесорного техногіганта переконаний, що чинних законів і ринкових механізмів цілком достатньо для контролю над технологією, а нові обмеження лише гальмуватимуть прогрес.

"Безпека - це проблема інженерії, а не права"

Хуанг наголосив, що розробка ШІ - це перш за все інженерне завдання.

За його словами, бізнес не зацікавлений у випуску сирих або небезпечних продуктів, оскільки ринок сам покарає компанію за помилки.

Його позицію можна сформулювати кількома тезами:

Інновації та безпека сумісні: вибір між швидкістю розробки та безпекою є хибним, оскільки обидва процеси можуть іти паралельно.

Самоконтроль компаній: якщо розробники відчувають, що втрачають контроль над продуктом, вони мають самостійно взяти паузу та допрацювати його.

"Якщо ми не впевнені у безпеці продукції, якщо ви створюєте продукт або послугу і не впевнені у її функціональності, можливостях чи безпеці, - не випускайте її на ринок. Це цілком очевидне рішення", - заявив Хуанг.

Відсутність потреби у нових законах: чинне законодавство про відповідальність за якість продукції вже покриває всі потенційні ризики.

Читайте більше: Заборона кібератак та ядерної зброї: Microsoft ухвалила жорсткі правила для ШІ

Скептицизм експертів: ризики саморегулювання

Позиція Хуанга викликала хвилю дискусій.

Критики зазначають, що Nvidia є головним бенефіціаром "буму штучного інтелекту", тому компанії вигідно уникати будь-яких бюрократичних перепон, які можуть сповільнити продажі її чипів.

Крім того, IT-гіганти вже стикаються з позовами через шкоду, завдану ботами або соцмережами (як у випадку з штрафом Meta на 18 млрд доларів).

Альтернативний шлях: міжнародне саморегулювання

Поки Хуанг відкидає державні заборони та просуває моделі з відкритим кодом як вагомий противаг закритим лабораторіям, частина індустрії шукає компроміс у міжнародному саморегулюванні.

Співзвучну думку висловив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла на саміті All-In.

Він підкреслив, що такі країни, як США та Китай, мають однаково дбати про безпеку ШІ, оскільки загрози від кібератак та неконтрольованих алгоритмів є спільними для всього світу.

Втім, зважаючи на вплив Дженсена Хуанга у світовій індустрії та його діалог з політичними лідерами, позиція Nvidia щодо мінімального втручання держави може стати вирішальною.

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