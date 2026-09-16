Закони не потрібні: CEO Nvidia виступив проти обмежень для штучного інтелекту

Дженсен Хуанг не вважає ШІ "інопланетним розумом", якого людство має боятися. Глава Nvidia називає штучний інтелект "складною технологією, яку створили самі люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Керівник процесорного техногіганта переконаний, що чинних законів і ринкових механізмів цілком достатньо для контролю над технологією, а нові обмеження лише гальмуватимуть прогрес.

"Безпека - це проблема інженерії, а не права"

Хуанг наголосив, що розробка ШІ - це перш за все інженерне завдання.

За його словами, бізнес не зацікавлений у випуску сирих або небезпечних продуктів, оскільки ринок сам покарає компанію за помилки.

Його позицію можна сформулювати кількома тезами:

Інновації та безпека сумісні: вибір між швидкістю розробки та безпекою є хибним, оскільки обидва процеси можуть іти паралельно.

Самоконтроль компаній: якщо розробники відчувають, що втрачають контроль над продуктом, вони мають самостійно взяти паузу та допрацювати його.

"Якщо ми не впевнені у безпеці продукції, якщо ви створюєте продукт або послугу і не впевнені у її функціональності, можливостях чи безпеці, - не випускайте її на ринок. Це цілком очевидне рішення", - заявив Хуанг.

Відсутність потреби у нових законах: чинне законодавство про відповідальність за якість продукції вже покриває всі потенційні ризики.

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Скептицизм експертів: ризики саморегулювання

Позиція Хуанга викликала хвилю дискусій.

Критики зазначають, що Nvidia є головним бенефіціаром "буму штучного інтелекту", тому компанії вигідно уникати будь-яких бюрократичних перепон, які можуть сповільнити продажі її чипів.

Крім того, IT-гіганти вже стикаються з позовами через шкоду, завдану ботами або соцмережами (як у випадку з штрафом Meta на 18 млрд доларів).

Альтернативний шлях: міжнародне саморегулювання

Поки Хуанг відкидає державні заборони та просуває моделі з відкритим кодом як вагомий противаг закритим лабораторіям, частина індустрії шукає компроміс у міжнародному саморегулюванні.

Співзвучну думку висловив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла на саміті All-In.

Він підкреслив, що такі країни, як США та Китай, мають однаково дбати про безпеку ШІ, оскільки загрози від кібератак та неконтрольованих алгоритмів є спільними для всього світу.

Втім, зважаючи на вплив Дженсена Хуанга у світовій індустрії та його діалог з політичними лідерами, позиція Nvidia щодо мінімального втручання держави може стати вирішальною.