Загадкове "зникнення" лідера Ірану: розвідка Ізраїлю пояснила, чому Хаменеї ховається

Джерела Reuters розповіли, що розвідка Ізраїлю має дані щодо отримання новим лідером Ірану легкого поранення в результаті авіаударів. З цієї причини Хаменеї не з'являвся на публіці з моменту його призначення аятолою.

Іранські посадовці повідомили NYT, що однією з причин того, що новий лідер Ірану ховається, є побоювання, що будь-який контакт може видати його місцезнаходження й поставити його під загрозу.

Джерела видання додали, що високопоставлені урядовці розповіли їм про травми Хаменеї, зокрема, поранення ніг. Вони зазначили, що він залишався у свідомості у захищеному місці з обмеженим зв’язком.

Натяки на стан Хаменеї

NYT наголосило, що кілька натяків на стан Моджтаби Хаменеї зробили на держтелебаченні та у державному інформагентстві IRNA. Зокрема, нового лідера Ірану назвали "пораненим ветераном війни".

Крім того, урядова релігійна організація Komiteh Emdad у своїй привітальній заяві назвала його "janbaz jang" - це перський термін для ветерана, який отримав поранення у війні.

Двоє ізраїльських військових чиновників розповіли Reuters, що отримана Ізраїлем інформація дозволяє зробити висновок, що Моджтаба Хаменеї постраждав 28 лютого, ще до того, як став верховним лідером. Водночас точні обставини та тяжкість поранень все ще невідомі.

Новий лідер Ірану

Нагадаємо, 8 березня держЗМІ Ірану повідомили про призначення нового верховного лідера країни. Ним став Моджтаба Хаменеї - син аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок американсько-ізраїльських ударів.