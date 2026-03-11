Загадочное "исчезновение" лидера Ирана: разведка Израиля объяснила, почему Хаменеи прячется

Источники Reuters рассказали, что разведка Израиля имеет данные о получении новым лидером Ирана легкого ранения в результате авиаударов. По этой причине Хаменеи не появлялся на публике с момента его назначения аятоллой.

Иранские чиновники сообщили NYT, что одной из причин того, что новый лидер Ирана скрывается, является опасение, что любой контакт может выдать его местонахождение и поставить его под угрозу.

Источники издания добавили, что высокопоставленные правительственные чиновники рассказали им о травмах Хаменеи, в частности, ранениях ног. Они отметили, что он оставался в сознании в защищенном месте с ограниченной связью.

Намеки на состояние Хаменеи

NYT отметило, что несколько намеков на состояние Моджтабы Хаменеи сделали на гостелевидении и в государственном информагентстве IRNA. В частности, нового лидера Ирана назвали "раненым ветераном войны".

Кроме того, правительственная религиозная организация Komiteh Emdad в своем приветственном заявлении назвала его "janbaz jang" - это персидский термин для ветерана, получившего ранение в войне.

Двое израильских военных чиновников рассказали Reuters, что полученная Израилем информация позволяет сделать вывод, что Моджтаба Хаменеи пострадал 28 февраля, еще до того, как стал верховным лидером. В то же время точные обстоятельства и тяжесть ранений все еще неизвестны.

Новый лидер Ирана

Напомним, 8 марта госСМИ Ирана сообщили о назначении нового верховного лидера страны. Им стал Моджтаба Хаменеи - сын аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов.