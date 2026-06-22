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NASA створила марсохід нового покоління: він робить те, що не вміють Curiosity і Perseverance

15:34 22.06.2026 Пн
2 хв
Новому роверу не страшні висотні перешкоди
aimg Ольга Завада
NASA створила марсохід нового покоління: він робить те, що не вміють Curiosity і Perseverance NASA показала нове покоління роверів (скриншот: NASA)
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NASA створила та успішно протестувала у пустелі Колорадо прототип революційного планетохода Ernest, покликаного замінити чинні повільні марсоходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт NASA.

Активна підвіска та нові режими пересування

Головною відмінністю Ernest від попередніх поколінь планетоходів, починаючи від Sojourner і закінчуючи Curiosity та Perseverance, стала відмова від класичної пасивної підвіски типу rocker-bogie.

Замість шести коліс новий прототип має чотири, проте кожне з них оснащене індивідуальним приводом керування.

Завдяки двом потужним шарнірам у передній частині, які керують карданним механізмом, ровер здатний динамічно змінювати типи ходи:

Wheel-walking (крокування колесами): почергове підняття та перенесення коліс через великі валуни та уламки скель.

Squirming (плазування): специфічний рух корпусу для вигрібання з глибокого піску чи насипів.

Obstacle-climbing (вертикальне сходження): активне підтягування шасі на крутих схилах.

Апарат може самостійно перемикатися між активним та пасивним режимами підвіски задля економії енергії акумуляторів, а завдяки повністю поворотній конструкції всіх чотирьох коліс ровер здатний рухатися у будь-якому напрямку без попереднього розвороту корпусу.

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Результати тестів у Колорадо

Актуальну версію Ernest протестували в екстремальних умовах пустелі Колорадо. Чотирифутовий (1,22 м) прототип, який у разі фінальної місії буде збільшений удвічі, продемонстрував високу надійність під час тривалих заїздів.

За сім днів випробувань робот безперервно рухався понад 37 годин і подолав відстань близько 25,7 км. При цьому його максимальна швидкість на рівній поверхні сягнула 0,97 км/год.

З 2022 року інженери створили кілька ітерацій Ernest, випробувавши майже десяток конфігурацій ходової частини. Остання модифікація отримала покращені алгоритми самостійного прийняття рішень на базі вбудованого ШІ.

Комп'ютерний мозок дозволяє планетоходу у реальному часі аналізувати нахил схилів, оцінювати небезпеку каміння та прокладати маршрут в обхід пасток без очікування радіокоманд з командного центру. Науковці зауважили, що це критично важливо для майбутніх масштабних експедицій на Місяць та Марс.

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