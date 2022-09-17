Загадка для нас. Кулеба прокомментировал отказ Германии передать танки Leopard

Кулеба не понимает, почему Германия отказывается передавать танки после того, как уже передала самоходные гаубицы. Несмотря на помощь Берлина, страна не предоставляет ВСУ самую приоритетную на сегодняшний день технику.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" - отметил Кулеба.

По мнению министра, правительство Германии якобы уперлось в некую "стену" с танками, однако он надеется, что канцлеру Олафу Шольцу удастся ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что скорость контрнаступления зависит именно от поставок вооружения от союзников Украины.