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Загадка для нас. Кулеба прокоментував відмову Німеччини передати танки Leopard

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини відмовляється передавати Україні Leopard II. Рішення необхідно змінити якнайшвидше, оскільки танки знадобляться нашим військовим у протистоянні російській агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кулеба не розуміє, чому Німеччина відмовляється передавати танки після того, як вже передала самохідні гаубиці. Попри допомогу Берліна, країна не надає ЗСУ найпріоритетнішу на сьогодні техніку.

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard чи БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це також потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" - відзначив Кулеба.

На думку міністра, уряд Німеччини буцімто вперся в якусь "стіну" з танками, однак він сподівається, що канцлеру Олафу Шольцу вдасться її знести.

"Навіть якщо солдатам знадобиться більше часу на те, щоб опанувати "леопарди", ці танки знадобляться і через два-три місяці. Рішення потрібно ухвалити зараз", - додав Кулеба.

Міністр зауважив, що швидкість контрнаступу залежить саме від поставок озброєння від союзників України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина відмовляється передати Україні танки Leopard II, оскільки нібито навчання українських військових займе тривалий період часу.

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