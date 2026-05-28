Зафіксує момент, який вже минув: нова українська розробка для iPhone вже в App Store

Старший інженер із розробки для платформ iOS та macOS українець Ігор Мальований представив авторський застосунок під назвою BackTrack. Програма виконує функцію безперервного аудіо- та відеореєстратора, дозволяючи зберегти важливий момент після того, як він відбувся.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост розробника у LinkedIn.
Концепція BackTrack полягає у тому, що застосунок постійно працює у фоновому режимі, фіксуючи все, що відбувається навколо. Користувачеві не потрібно заздалегідь передбачати цікаву подію чи тримати камеру постійно увімкненою.
Коли трапляється подія, яку варто залишити у пам'яті смартфона, достатньо виконати одну з простих дій:
Після цього застосунок миттєво вирізає та зберігає у галерею відрізок відео чи аудіо заздалегідь визначеної у налаштуваннях тривалості.
За словами Ігоря Мальованого, ідея створення такого інструменту виникла з його власних рутинних потреб. Першим поштовхом стала гра на піаніно - під час музичних імпровізацій вдалі мелодії часто забувалися, оскільки під рукою не було увімкненого диктофона, щоб зафіксувати їх у потрібний момент.
Другим сценарієм використання стала гра у сквош із друзями, де найбільш видовищні та емоційні ігрові моменти завжди залишалися поза кадром. Третій варіант використання розробник бачить у сфері безпеки - застосунок може повноцінно виконувати роль безперервного відеореєстратора в авто.
Розробник визнає, що проєкт все ще перебуває на стадії формування чіткого позиціонування, оскільки музиканти, спортсмени та водії - це три кардинально різні цільові аудиторії з власними специфічними запитами.
Найближчим часом Мальований планує повністю сформувати особисте портфоліо мобільних застосунків, а також залучити до команди профільних фахівців з App Store Optimization (ASO) та маркетингового просування для виведення BackTrack на ширший ринок.
Додаток доступний для завантаження в App Store.