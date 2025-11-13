Зафіксовано викид метану: окупація Криму та війна руйнують Чорне море

За останніми даними, у прибережній зоні Криму нараховано понад 600 активних джерел метану, ще 350 - біля узбережжя Кавказу.

Частина викидів зареєстрована на глибинах до 725 метрів у вигляді газогідратів - кристалічних структур, які в разі порушення умов можуть неконтрольовано руйнуватися, вивільняючи великі обсяги парникових газів.

Причини та наслідки

Зростання кількості точок викиду безпосередньо пов'язане з діяльністю Росії на окупованому півострові.

Основними факторами називають буріння шельфу для нафтогазового видобутку, будівництво військових об'єктів і регулярні військово-морські навчання з використанням вибухових пристроїв і важкої техніки.

За інформацією джерел ЦНС, концентрація викидів найвища в районах мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки, де окупанти прикривають буріння "геологорозвідкою".

Вченим, які фіксували ці процеси, рекомендували утриматися від публічних коментарів після витоку даних.

Неконтрольовані викиди метану розгерметизують донні шари, призводять до деградації морського дна і підвищують ризик ланцюгової реакції.

Метан утримує тепло у 25 разів ефективніше за вуглекислий газ, що може спричинити зниження кисню у воді та масову загибель морських організмів.

Ризики для Чорного моря

Якщо ситуація залишиться без контролю, глибоководні зони Чорного моря можуть стати мертвими.

Хвиля метану, викликана вибухами або тектонічними зсувами, торкнеться не тільки Криму, а й прибережних територій Туреччини, Румунії та Болгарії.

Експерти зазначають, що під виглядом освоєння ресурсів окупанти фактично створюють зону техногенного ризику, де військові інтереси ставляться вище за екологічну безпеку.