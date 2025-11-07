В Криму окупанти розмародерили український ВДК "Костянтин Ольшанський" (фото)

У Севастополі росіяни розграбували великий десантний корабель ВМС України "Костянтин Ольшанський", який був захоплений під час окупації Криму у 2014 році. Від судна лишився тільки корпус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримській вітер".

Як пишуть у пабліку, судно нібито поставили "на ремонт" у 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті. Проте від корабля залишився лише корпус.

"Від корабля фактично лише корпус залишився. Немає герметичних дверей, на ілюмінаторах відсутні гермостворки, усередині все сяє порожнечею. На баку немає кришки танкового відсіку, також відсутня аппарель", - йдеться у повідомленні.

Раніше неодноразово повідомлялося, що окупанти використовують "Костянтина Ольшанського" як "донора" для запчастин, які знімають для ремонту однотипних великих десантних кораблів проєкту 775, що перебувають на озброєнні російського флоту.

На оприлюднених знімках помітно, що корабель практично повністю розграбований, а його відновлення, ймовірно, неможливе.

Фото: після років мародерства "Костянтин Ольшанський" перетворився на порожній корпус (t.me/Crimeanwind)

Що відомо про корабель "Костянтин Ольшанський"

Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" належав Військово-Морським Силам України та був одним із найбільших кораблів цього класу у складі флоту.

Його побудували у Польщі у 1985 році за проєктом 775. Корабель призначався для транспортування морської піхоти, бойової техніки та вантажів, а також для висадки десанту на необладнане узбережжя.

Після розпаду СРСР "Костянтин Ольшанський" перейшов до складу ВМС України і брав участь у багатьох міжнародних навчаннях, зокрема в операціях НАТО з підтримання безпеки на морі. Він став одним із символів українського флоту.

Захоплення росіянами в Криму

Під час окупації Криму у березні 2014 року великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" разом із шістьма українськими суднами був заблокований у Донузлаві після того, як російські військові затопили кілька своїх старих кораблів.

20 березня окупанти висунули ультиматум перейти на бік Росії, однак екіпаж "Костянтина Ольшанського" відмовився і залишився вірним присязі. Українські моряки тримали оборону разом із тральщиком "Черкаси".

24 березня близько 200 російських військових штурмом захопили корабель. Перед цим екіпаж встиг вивести з ладу двигуни та електроніку, щоб корабель не дістався ворогу у справному стані.

З осені 2014 року судно перебуває на стоянці Чорноморського флоту РФ у Севастополі.