В Черном море у побережья оккупированного Крыма и Кавказа обнаружено более 950 точек активного выброса метана, что сигнализирует о надвигающейся экологической катастрофе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
По последним данным, в прибрежной зоне Крыма насчитано более 600 активных источников метана, еще 350 – у побережья Кавказа.
Часть выбросов зарегистрирована на глубинах до 725 метров в виде газогидратов — кристаллических структур, которые при нарушении условий могут неконтролируемо разрушаться, высвобождая большие объемы парниковых газов.
Рост числа точек выброса напрямую связан с деятельностью России на оккупированном полуострове.
Основными факторами называют бурение шельфа для нефтегазовой добычи, строительство военных объектов и регулярные военно-морские учения с использованием взрывных устройств и тяжелой техники.
По информации источников ЦНС, концентрация выбросов наиболее высокая в районах мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива, где оккупанты прикрывают бурение "геологоразведкой".
Ученым, фиксировавшим эти процессы, рекомендовали воздержаться от публичных комментариев после утечки данных.
Неконтролируемые выбросы метана разгерметизируют донные слои, приводят к деградации морского дна и повышают риск цепной реакции.
Метан удерживает тепло в 25 раз эффективнее углекислого газа, что может вызвать снижение кислорода в воде и массовую гибель морских организмов.
Если ситуация останется без контроля, глубоководные зоны Черного моря могут стать мертвыми.
Волна метана, вызванная взрывами или тектоническими оползнями, затронет не только Крым, но и прибрежные территории Турции, Румынии и Болгарии.
Эксперты отмечают, что под видом освоения ресурсов оккупанты фактически создают зону техногенного риска, где военные интересы ставятся выше экологической безопасности.
Напоминаем, что на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, россияне начали внедрение нового цифрового инструмента контроля: сотрудников образовательных и госучреждений обязали устанавливать мессенджер "Мах", созданный Министерством цифрового развития РФ, чтобы усилить наблюдение за населением.
Отметим, что в Севастополе россияне полностью разграбили захваченный в 2014 году большой десантный корабль ВМС Украины "Константин Ольшанский", оставив от него лишь пустой корпус.