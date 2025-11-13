Зафиксирован выброс метана: оккупация Крыма и война разрушают Черное море

По последним данным, в прибрежной зоне Крыма насчитано более 600 активных источников метана, еще 350 – у побережья Кавказа.

Часть выбросов зарегистрирована на глубинах до 725 метров в виде газогидратов — кристаллических структур, которые при нарушении условий могут неконтролируемо разрушаться, высвобождая большие объемы парниковых газов.

Причины и последствия

Рост числа точек выброса напрямую связан с деятельностью России на оккупированном полуострове.

Основными факторами называют бурение шельфа для нефтегазовой добычи, строительство военных объектов и регулярные военно-морские учения с использованием взрывных устройств и тяжелой техники.

По информации источников ЦНС, концентрация выбросов наиболее высокая в районах мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива, где оккупанты прикрывают бурение "геологоразведкой".

Ученым, фиксировавшим эти процессы, рекомендовали воздержаться от публичных комментариев после утечки данных.

Неконтролируемые выбросы метана разгерметизируют донные слои, приводят к деградации морского дна и повышают риск цепной реакции.

Метан удерживает тепло в 25 раз эффективнее углекислого газа, что может вызвать снижение кислорода в воде и массовую гибель морских организмов.

Риски для Черного моря

Если ситуация останется без контроля, глубоководные зоны Черного моря могут стать мертвыми.

Волна метана, вызванная взрывами или тектоническими оползнями, затронет не только Крым, но и прибрежные территории Турции, Румынии и Болгарии.

Эксперты отмечают, что под видом освоения ресурсов оккупанты фактически создают зону техногенного риска, где военные интересы ставятся выше экологической безопасности.