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Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Новости » В мире     02.02.2020 - 06:36
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Иллюстративное фото (www.who.int)

В Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.

"44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, в Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека. Кроме того за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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