Зафіксована перша смерть від коронавірусу за межами Китаю

Ілюстративне фото (www.who.int)

У Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини

На Філіппінах від коронавірусу з Китаю помер 44-річний пацієнт. Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на своїй сторінці у Twitter.

Це перший зареєстрований випадок смерті за межами материкового Китаю.

"44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019-nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, в Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.