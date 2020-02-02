ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек

Новости » В мире     02.02.2020 - 03:00
Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек

В Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека. Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За сутки скончались еще 45 человек, все они из провинции Хубэйа. Кроме того за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

Напомним, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

В Китае зафиксировали вспышку "высокопатогенного" птичьего гриппа Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь