Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек

В Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека. Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



За сутки скончались еще 45 человек, все они из провинции Хубэйа. Кроме того за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число заболевших по последним данным составляет 14380 человек.

Напомним, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.