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ЗАЕС знову підключили до мережі, - МАГАТЕ

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Вівторок 18 жовтня 2022 23:45
ЗАЕС знову підключили до мережі, - МАГАТЕ Фото: ЗАЕС знову підключили до мережі (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Олег Васьків

Голова Міднародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що 18 жовтня Запорізьку АЕС знову підключили до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередач, що працює, на 750 кіловольт", - зазначив гендиректор компанії.

Водночас Гроссі вказав, що це сталося після того, як з'єднання зі станцією було втрачено третій раз за останні 10 днів.

Окрім цього, за словами голови МАГАТЕ, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.

Нагадаємо, у результаті обстрілу російськими військовими на ЗАЕС 17 жовтня відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

До слова, 17 жовтня окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

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