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ЗАЭС снова подключили к сети, - МАГАТЭ

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Вторник 18 октября 2022 23:45
ЗАЭС снова подключили к сети, - МАГАТЭ Фото: ЗАЭС снова подключили к сети (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Олег Васкив

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что 18 октября Запорожскую АЭС снова подключили к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи, работающей на 750 киловольт", - отметил гендиректор компании.

В то же время Гросси указал, что это произошло после того, как соединение со станцией было потеряно в третий раз за последние 10 дней.

Кроме этого, по словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.

Напомним, в результате обстрела российскими военными на ЗАЭС 17 октября отключилась последняя линия связи с энергосетью.

К слову, 17 октября оккупанты похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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