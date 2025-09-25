На ЗАЕС вже два дні блекаут, росіяни навмисно не підключають станцію, - "Енергоатом"

"Другий день поспіль окупована Росією Запорізька АЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті.

В "Енергоатомі" зазначили, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора - "Енергоатома", щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі", - наголосили в компанії.