Курс доллара Экономика Авто Tech

На ЗАЭС уже два дня блэкаут, россияне намеренно не подключают станцию, - "Энергоатом"

Фото: на ЗАЭС уже два дня продолжается блэкаут (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Запорожской атомной электростанции уже второй день подряд продолжается блэкаут из-за действий российских оккупантов. Захватчики намеренно не подключают станцию к энергоснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Второй день подряд оккупированная Россией Запорожская АЭС вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. Это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что 23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы.

По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует.

Несмотря на это, оккупанты умышленно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины. Таким образом они сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте.

В "Энергоатоме" отметили, что дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время обеспечивать потребности станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной безопасностью объекта.

"Призываем международное сообщество и партнеров усилить давление на страну-агрессора. Станция должна быть немедленно возвращена под контроль своего единственного законного оператора - "Энергоатома", чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу", - отметили в компании.

 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

Запорожская АЭСЭнергоатомВойна в УкраинеБлэкаут