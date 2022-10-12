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На ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання після ранкових обстрілів, - МАГАТЕ

Фото: на ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання після ранкових обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання, яке було відключено внаслідок ранкового обстрілу віддаленої підстанції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами голови МАГАТЕ, ЗАЕС вдруге за останній тиждень втратила зовнішнє електропостачання. Функцію ядерної безпеки й захистку підтримували дизельні генератори.

"Наша команда на місці повідомила, що зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор Запорізької АЕС повідомляє, що сьогоднішнє ранкове відключення було спричинене обстрілом віддаленої підстанції, що підкреслює, наскільки нестабільною є ситуація. Нам потрібна зона захисту якнайшвидше", - пише Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Гроссі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорили запобігання ядерній аварії в Україні.

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Запорізька АЕСРосійська Федерація