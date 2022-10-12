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На ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов, - МАГАТЭ

Фото: на ЗАЭС возобновили внешнее энергоснабжение после утренних обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС второй раз за последнюю неделю потеряла внешнее электроснабжение. Функцию ядерной безопасности и защиту поддерживали дизельные генераторы.

"Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее", - пишет Гросси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили предотвращение ядерной аварии в Украине.

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Запорожская АЭСРоссийская Федерация