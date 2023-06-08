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На ЗАЕС триває відкачування охолоджувальної води з Каховського водосховища, - МАГАТЕ

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Четвер 08 червня 2023 23:05
На ЗАЕС триває відкачування охолоджувальної води з Каховського водосховища, - МАГАТЕ Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Запорізькій атомній електростанції триває відкачування охолоджувальної води з Каховського водосховища. Попри те, що рівень води досяг позначки, коли наноси не можуть більше працювати.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МАГАТЕ у Twitter.

У ніч 6 червня російські загарбники навмисне підірвали Каховську гідроелектростанцію. В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч 6 червня російські загарбники навмисне підірвали Каховську гідроелектростанцію. В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

При цьому в "Енергоатомі" заявляли, що ситуація на Запорізькій АЕС може мати негативні наслідки, проте вона залишається контрольованою. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що рівень води у ставку-охолоджувачі знаходиться на технічно необхідній позначці.

Крім цього, глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що рівень води в Каховському водосховищі досяг так званої мертвої точки і зараз становить 12,5 метрів.

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