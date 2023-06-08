Рівень води у Каховському водосховищі досяг "мертвої" точки, - Укргідроенерго

Рівень води в Каховському водосховищі станом на вечір четверга сягнув так званої мертвої точки в 12,7 метра. Наразі він становить 12,5 метрів.

Про це заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Рівень води вже 12,5 метрів. Це нижче "мертвої" точки 12,7 метра, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", - заявив він.

За словами Сироти, падіння води, можливо, зупиниться на рівні приблизно три метри.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше ніж три метри, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", - пояснив він.

При цьому він додав, що якщо зараз водосховище спадає на 1 метр на добу, то це триватиме ще сім - вісім днів.

Сирота зазначив, що одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і піддається розмиву.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до того, що низка населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де вже затоплено 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який все ще перебуває під ворожою окупацією, найбільше постраждав. Також загарбники не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки, забороняють евакуюватись.

Крім цього, в окупованих Олешках через затоплення загинули троє людей, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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