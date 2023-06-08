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На ЗАЭС продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, - МАГАТЭ

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Четверг 08 июня 2023 23:05
На ЗАЭС продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, - МАГАТЭ Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Запорожской атомной электростанции продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища. Несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, когда наносы не могут больше работать.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в Twitter.

"На украинской Запорожской АЭС продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным оценкам, насосы больше не смогут работать", - сообщил он.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь 6 июня российские захватчики умышленно подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

При этом в "Энергоатоме" заявляли, что ситуация на Запорожской АЭС может иметь негативные последствия, однако она остается контролируемой. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке.

Помимо этого глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг так называемой мертвой точки и сейчас составляет 12,5 метров.

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