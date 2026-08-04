На ЗАЕС відбувся другий за кілька днів блекаут
Запорізька АЕС, яка перебуває під російською окупацією, 4 серпня знову втратила зовнішнє електропостачання. Майже через годину подачу електроенергії вдалося відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Енергоатому" у Telegram.
Новий блекаут на ЗАЕС
4 серпня Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання. В результаті станція близько години забезпечувалась електроенергією за рахунок дизель-генераторів, які використовуються як резервне джерело живлення для підтримки ядерної та радіаційної безпеки.
О 14.20 електропостачання станції було відновлено.
Аналогічна ситуація сталася лише за кілька днів раніше — 1 серпня. Таким чином це вже другий випадок втрати зовнішнього харчування на ЗАЕС за короткий період.
Ризики для ядерної безпеки
За даними "Енергоатому", нинішній інцидент став уже 12-м блекаутом Запорізької АЕС з початку 2026 року та 24-м - з моменту російської окупації станції.
Це означає, що половина всіх випадків повної втрати зовнішнього електропостачання під час окупації припала саме на поточний рік.
У компанії наголошують, що кожне відключення зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.
Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів називають неприпустимою та черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною російською окупацією ЗАЕС.
В "Енергоатомі" також заявили, що безпечна експлуатація станції можлива лише після повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора - АТ "НАЕК "Енергоатом".
Нагадуємо, що після захоплення Запорізької АЕС російські військові використовують територію станції у військових цілях. За даними української сторони, на об'єкті розміщують озброєння та обладнання, а також запускають ударні безпілотники, що створює додаткові ризики для ядерної безпеки.