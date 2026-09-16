Дії Росії штовхають ЗАЕС до блекауту: ГУР розкрило катастрофічний стан станції
Тимчасово окупована Запорізька АЕС залишається у складній безпековій ситуації. На станції падає рівень води у ставку-охолоджувачі, а регулярні знеструмлення загрожують тривалим блекаутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР Міноборони.
За даними української розвідки, жоден із шести енергоблоків ЗАЕС зараз не виробляє електроенергію. Усі вони перебувають у стані "холодного зупину". При цьому безпеку об'єкта забезпечує мінімальна кількість персоналу - чергова зміна чисельністю лише близько 1 150 працівників.
Водночас на станції фіксують критичне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Якщо у липні він становив 12,86 метра, то на початку серпня впав до 12,63 метра, а наприкінці місяця - до 12,55 метра і продовжує знижуватися. Для нормальної роботи об'єкта необхідний рівень щонайменше 15 метрів.
Загроза блекауту та проблеми зі зв'язком
Протягом серпня ЗАЕС тричі залишалася без зовнішнього електроживлення - 1, 4 та 8 серпня. Причиною аварійних знеструмлень стали проблеми з лінією електропередачі "Феросплавна-1". Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже 23-25 таких випадків.
Під час втрати живлення на станції вмикалися резервні дизель-генератори. Проте це створює додаткове навантаження на дефіцитне пальне в регіоні.
"У разі тривалого повного блекауту потреба станції у дизельному пальному становитиме близько 150 тонн щодоби", - наголосили в ГУР.
Крім того, 13-14 серпня окупанти відключили на станції інтернет. Це ускладнило комунікацію, відстеження важливих показників та проведення міжнародного моніторингу.
Гуманітарна криза в Енергодарі і тиск на МАГАТЕ
Складна ситуація зберігається й у самому Енергодарі. У місті фіксують системні перебої зі зв’язком, світлом та водою, а також гострий дефіцит продуктів і пального. Російські військові свідомо створюють інформаційну ізоляцію та чинять свавілля щодо цивільних.
Паралельно Кремль намагається інтегрувати ЗАЕС у власне "правове поле" та залучає інспекторів "Ростехнадзору". Також Москва використовує своїх представників у МАГАТЕ для легітимізації окупації.
Зокрема, росіяни організували візит гендиректора агентства Рафаеля Ґроссі на станцію 4 вересня, напередодні Генеральної конференції у Відні.
Як зазначають у розвідці, заступник гендиректора МАГАТЕ від РФ Михайло Чудаков домігся того, щоб в інформаційній системі PRIS окупований Крим відображався як частина Росії, а назви українських АЕС були русифіковані. Водночас сама Запорізька АЕС продовжує слугувати військовою базою та укриттям для окупаційного гарнізону.
Нагадаємо, тривала експлуатація резервних систем на Запорізькій АЕС підвищує ризик відмови обладнання. Такий сценарій вважається одним із найбільш небезпечних для ядерної безпеки.
Зазначимо, після окупації ЗАЕС російські окупанти використовують територію станції у військових цілях. Зокрема, на території об'єкта розміщують озброєння та військове обладнання, а також запускають ударні безпілотники.