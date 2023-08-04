На ЗАЕС росіяни змушують персонал оформлювати паспорти РФ, - Генштаб

Окрім цього, окупанти таким чином тероризують і населення Енергодару. Там війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях.

"Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то дркумент знищують та змушують оформляти паспорт РФ", - зазначають у Генштабі.

Росіяни примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Ситуація на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС ще в березні 2022 року. З того часу вони використовують територію станції як базу, а в ГУР МО України заявили, що росіяни замінували охолоджувачі енергоблоків та можуть влаштувати теракт з викидом радіації.

В МАГАТЕ заявляли, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС, а 26 та 27 липня вони зафіксували вибухи у районі захопленої станції.

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