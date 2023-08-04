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На ЗАЭС россияне вынуждают персонал оформлять паспорта РФ, - Генштаб

Фото: россияне на ЗАЭС заставляют персонал оформлять паспорта РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне заставляют персонал захваченной Запорожской АЭС оформлять паспорта РФ, в противном случае им угрожают репрессиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Кроме этого, оккупанты таким образом терроризируют и население Энергодара. Там войска РФ проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах.

"Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ", - отмечают в Генштабе.

Россияне заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС еще в марте 2022 года. С тех пор они используют территорию станции в качестве базы, а в ГУР МО Украины заявили, что россияне заминировали охладители энергоблоков и могут устроить теракт с выбросом радиации.

В МАГАТЭ заявляли, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС , а 26 и 27 июля они зафиксировали взрывы в районе захваченной станции .

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Запорожская АЭСЭнергодар