ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі встановлення миру в Україні, - Гроссі

Запорізька атомна електростанція потребуватиме "особливого статусу" та угоди про співпрацю між Україною та РФ, якщо буде досягнуто мирної угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросссі заявив The Guardian.
РФ захопила ЗАЕС, найбільшу в Європі електростанцію з шістьма реакторами, в перші тижні вторгнення в Україну. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у військових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.
"Незалежно від того, на якій стороні лінії вона опиниться, вам доведеться укласти угоду про співпрацю або створити атмосферу співпраці", - заявив Гроссі.
Чиновники України та США намагаються узгодити проєкт мирного плану, який включає положення про майбутнє Запоріжжя. За словами директора МАГАТЕ, без миру існує небезпека ядерної аварії.
"Жоден оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли по той бік річки знаходиться інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього", - наголосив він.
Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, Україна та США погодили більшість норм мирного плану, серед яких - питання чисельності ЗСУ, щодо ЗАЕС, щодо формату обміну полоненими та повернення засуджених.
Зазначимо, 19 листопада українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія АЕС тривалий час була пошкоджена через обстріл російських окупантів.
23 вересня, "Енергоатом" повідомив про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.
Росіяни навмисно не підключали ЗАЕС до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок станції з українськими мережами, вийшла з ладу.