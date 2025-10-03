ua en ru
ЗАЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів: у Міненерго пояснили, чим це загрожує

П'ятниця 03 жовтня 2025 11:05
ЗАЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів: у Міненерго пояснили, чим це загрожує Фото ілюстративне: ЗАЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів (wikimedia)
Автор: Ірина Глухова

Запорізька АЕС з 23 вересня працює у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Це створює серйозні ризики, оскільки ані генератори, ані сама станція не розраховані на таку тривалу роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук в ефірі телемарафону.

"Запорізька АЕС з 23 вересня перебуває у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Важливо наголосити, що генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу", - розповіла вона.

Юхимчук наголосила, що Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів та їхньої надійності при такому навантаженні.

Також, за словами заступниці міністра, ситуацію ускладнює поступова деградація обладнання та неможливість проведення планових ремонтів і регламентних робіт.

"Це суттєво підвищує ризик відмови генераторів, що може призвести до зупинки системи охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки, а відтак – до розвитку ядерної чи радіаційної аварії", - пояснила Юхимчук.

За дорученням президента Володимира Зеленського Міненерго спільно з МЗС працюють із міжнародними партнерами, щоб привернути максимальну увагу світу до ситуації на ЗАЕС.

Українська сторона закликає МАГАТЕ та партнерів вжити всіх можливих заходів для забезпечення негайного проведення відновлювальних робіт на резервній лінії живлення.

Україна готова відремонтувати цю лінію за умови гарантій безпеки для своїх фахівців.

Ситуація на ЗАЕС

Починаючи з 23 вересня, на Запорізькій атомній електростанції зафіксовано вже десятий блекаут від початку повномасштабної війни. За даними "Енергоатома", вийшла з ладу остання зовнішня лінія електропередач, що з’єднувала станцію з енергосистемою України.

Водночас російські окупанти перешкоджають відновленню електропостачання. Така ситуація створює загрозу ядерної аварії, на що вже звернули увагу у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Наразі ЗАЕС живиться від дизель-генераторів.

Тим часом у Держатомрегулювання попередили, якщо не відновити зовнішнє енергопостачання ЗАЕС, то температура води в реакторах зросте і це може призвести до ядерної аварії.

