ЗАЭС больше недели работает от дизель-генераторов: в Минэнерго объяснили, чем это грозит
Запорожская АЭС с 23 сентября работает в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Это создает серьезные риски, поскольку ни генераторы, ни сама станция не рассчитаны на такую длительную работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.
"Запорожская АЭС с 23 сентября находится в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Важно отметить, что генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Кроме того, мы имеем информацию, что на днях россияне уже даже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя", - рассказала она.
Юхимчук отметила, что Украина не имеет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов и их надежности при такой нагрузке.
Также, по словам заместителя министра, ситуацию осложняет постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ.
"Это существенно повышает риск отказа генераторов, что может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, а затем - к развитию ядерной или радиационной аварии", - пояснила Юхимчук.
По поручению президента Владимира Зеленского Минэнерго совместно с МИД работают с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание мира к ситуации на ЗАЭС.
Украинская сторона призывает МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры для обеспечения немедленного проведения восстановительных работ на резервной линии питания.
Украина готова отремонтировать эту линию при условии гарантий безопасности для своих специалистов.
Ситуация на ЗАЭС
Начиная с 23 сентября, на Запорожской атомной электростанции зафиксирован уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. По данным "Энергоатома", вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.
В то же время российские оккупанты препятствуют восстановлению электроснабжения. Такая ситуация создает угрозу ядерной аварии, на что уже обратили внимание в Международном агентстве по атомной энергии.
Сейчас ЗАЭС питается от дизель-генераторов.
Между тем в Госатомрегулирования предупредили, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС, то температура воды в реакторах возрастет и это может привести к ядерной аварии.