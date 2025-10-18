На ЗАЕС почали ремонт ліній енергопостачання атомної електростанції, - МАГАТЕ

Блекаут на ЗАЕС

23 вересня "Енергоатом" повідомив про вже десятий з початку повномасштабного вторгнення блекаут на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти навмисно не підключають ЗАЕС до української енергосистеми.

Єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок станції з енергомережами України, перестала працювати. Через це атомна станція перейшла на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Фахівці попереджали, що подібна ситуація створює загрозу ядерної аварії, адже зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження реакторів. У МАГАТЕ підтвердили, що після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на об’єкті залишається критична ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.