UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

На ЗАЕС почали ремонт ліній енергопостачання атомної електростанції, - МАГАТЕ

Фото: Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Запорізькій атомній станції було розпочато ремонт ліній електропередач після 4-тижневого відключення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Почалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС після 4-тижневого відключення, після встановлення місцевих зон припинення вогню, щоб дозволити продовжити роботи", - повідомив Гроссі.

Він зауважив, що відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності регіону. За його словами, обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту.

 

 

Блекаут на ЗАЕС

23 вересня "Енергоатом" повідомив про вже десятий з початку повномасштабного вторгнення блекаут на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти навмисно не підключають ЗАЕС до української енергосистеми.

Єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок станції з енергомережами України, перестала працювати. Через це атомна станція перейшла на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Фахівці попереджали, що подібна ситуація створює загрозу ядерної аварії, адже зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження реакторів. У МАГАТЕ підтвердили, що після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на об’єкті залишається критична ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЕВійна в Україні