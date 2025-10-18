На ЗАЭС начали ремонт линий энергоснабжения атомной электростанции, - МАГАТЭ

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября "Энергоатом" сообщил об уже десятом с начала полномасштабного вторжения блэкауте на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, оккупанты намеренно не подключают ЗАЭС к украинской энергосистеме.

Единственная внешняя линия электропередач, обеспечивавшая связь станции с энергосетями Украины, перестала работать. Из-за этого атомная станция перешла на аварийное питание от дизельных генераторов.

Специалисты предупреждали, что подобная ситуация создает угрозу ядерной аварии, ведь внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения реакторов. В МАГАТЭ подтвердили, что после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на объекте остается критическая ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.