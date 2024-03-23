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ЗАЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу. Яка ситуація на зараз

Запоріжжя, Субота 23 березня 2024 13:30
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ЗАЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу. Яка ситуація на зараз Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, наразі все вже відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок, як зазначають у міністерстві, роботу лінії відновлено, а живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Крім того, під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу, загинув водій, пасажирів на той час в салоні електротранспорту не було. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два удара яких виявились прямими. Детальніше про наслідки цього обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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