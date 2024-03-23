ЗАЭС оказалась на грани блекаута второй раз за сутки. Какая ситуация сейчас

Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, на данный момент все уже восстановили.

По состоянию на утро, как отмечают в министерстве, работа линии возобновлена, а питание потребностей ЗАЭС осуществляется в полном объеме.

"Второй раз за сутки Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания. Прошлой ночью из-за обстрела была обесточена линия электропередачи 330 кВ, в результате чего была выведена с работы дополнительная схема питания станции", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

Кроме того, под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности, одна из ракет влетела в двигавшийся через дамбу троллейбус, погиб водитель, пассажиров в то время в салоне электротранспорта не было. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два удара которых оказались прямыми. Детальнее о последствиях этого обстрела - в материале РБК-Украина.

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