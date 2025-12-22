Задвухсотили ще 1120 ворогів: Генштаб ЗСУ дав свіжу статистику щодо втрат РФ на 22 грудня

За час повномасштабної війни втрати армії РФ продовжують зростати, оновлені дані фіксують істотне скорочення особового складу і техніки противника на всіх ключових напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив зведені орієнтовні втрати армії РФ за період з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2025 року.
Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість ліквідованого особового складу противника наблизилася до 1,2 млн осіб і продовжує збільшуватися щодня.
За даними Генштабу, за вказаний період Росія втратила близько 1 197 860 військовослужбовців, з них 1 120 - за останню добу.
Суттєві втрати зафіксовано і серед бронетанкової техніки: знищено 11 438 танків і 23 772 бойові броньовані машини.
Лише за останню добу українські сили вивели з ладу ще кілька одиниць важкої техніки.
Найбільш масштабних втрат противник зазнав в артилерійському компоненті. Загальна кількість знищених артилерійських систем сягнула 35 308 одиниць, включно з 10 за минулу добу.
Також підтверджено знищення 1 575 реактивних систем залпового вогню та 1 263 засобів протиповітряної оборони. Втрати авіації становлять 432 літаки та 347 вертольотів.
Особлива увага у зведенні приділяється безпілотникам. За весь період бойових дій було знищено 92 713 оперативно-тактичних БПЛА, з них 109 - за останню добу.
Крім того, українські військові нейтралізували 4 073 крилаті ракети. У морському компоненті втрати РФ включають 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.
Значні втрати зафіксовано і в тиловому забезпеченні. За даними Генштабу, знищено 70 853 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, ще 64 - за останню добу. Також виведено з ладу 4 029 одиниць спеціальної техніки.
У Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що дані є орієнтовними і продовжують уточнюватися в міру надходження підтвердженої інформації.
Нагадуємо, що в одному з яхт-клубів підмосковних Митищ зафіксовано інцидент із перекиданням човна, на борту якого, за повідомленнями, перебував родич президента РФ Володимира Путіна.
Зазначимо, що в ніч на 22 грудня було здійснено дві ворожі атаки, унаслідок яких в Одесі зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури, через що частина одного з районів тимчасово залишилася без електропостачання.