Задвухсотили ще 1120 ворогів: Генштаб ЗСУ дав свіжу статистику щодо втрат РФ на 22 грудня

Оновлені дані про втрати противника

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив зведені орієнтовні втрати армії РФ за період з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2025 року.

Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість ліквідованого особового складу противника наблизилася до 1,2 млн осіб і продовжує збільшуватися щодня.

Втрати особового складу та бронетехніки

За даними Генштабу, за вказаний період Росія втратила близько 1 197 860 військовослужбовців, з них 1 120 - за останню добу.

Суттєві втрати зафіксовано і серед бронетанкової техніки: знищено 11 438 танків і 23 772 бойові броньовані машини.

Лише за останню добу українські сили вивели з ладу ще кілька одиниць важкої техніки.

Артилерія, авіація та ППО

Найбільш масштабних втрат противник зазнав в артилерійському компоненті. Загальна кількість знищених артилерійських систем сягнула 35 308 одиниць, включно з 10 за минулу добу.

Також підтверджено знищення 1 575 реактивних систем залпового вогню та 1 263 засобів протиповітряної оборони. Втрати авіації становлять 432 літаки та 347 вертольотів.

Дрони, ракети та флот

Особлива увага у зведенні приділяється безпілотникам. За весь період бойових дій було знищено 92 713 оперативно-тактичних БПЛА, з них 109 - за останню добу.

Крім того, українські військові нейтралізували 4 073 крилаті ракети. У морському компоненті втрати РФ включають 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.

Автотехніка та спецзасоби

Значні втрати зафіксовано і в тиловому забезпеченні. За даними Генштабу, знищено 70 853 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, ще 64 - за останню добу. Також виведено з ладу 4 029 одиниць спеціальної техніки.

У Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що дані є орієнтовними і продовжують уточнюватися в міру надходження підтвердженої інформації.