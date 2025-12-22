Задвухсотили еще 1120 врагов: Генштаб ВСУ дал свежую статистику по потерям РФ на 22 декабря

За время полномасштабной войны потери армии РФ продолжают расти, обновленные данные фиксируют существенное сокращение личного состава и техники противника на всех ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводные ориентировочные потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 года по 22 декабря 2025 года.
Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.
По данным Генштаба, за указанный период Россия потеряла около 1 197 860 военнослужащих, из них 1 120 — за последние сутки.
Существенные потери зафиксированы и среди бронетанковой техники: уничтожено 11 438 танков и 23 772 боевые бронированные машины.
Только за последние сутки украинские силы вывели из строя еще несколько единиц тяжелой техники.
Наиболее масштабные потери противник понес в артиллерийском компоненте. Общее количество уничтоженных артиллерийских систем достигло 35 308 единиц, включая 10 за минувшие сутки.
Также подтверждено уничтожение 1 575 реактивных систем залпового огня и 1 263 средств противовоздушной обороны. Потери авиации составляют 432 самолета и 347 вертолетов.
Особое внимание в сводке уделяется беспилотникам. За весь период боевых действий было уничтожено 92 713 оперативно-тактических БПЛА, из них 109 — за последние сутки.
Кроме того, украинские военные нейтрализовали 4 073 крылатые ракеты. В морском компоненте потери РФ включают 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.
Значительные потери зафиксированы и в тыловом обеспечении. По данным Генштаба, уничтожено 70 853 единицы автомобильной техники и автоцистерн, еще 64 — за последние сутки. Также выведено из строя 4 029 единиц специальной техники.
В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что данные являются ориентировочными и продолжают уточняться по мере поступления подтвержденной информации.
