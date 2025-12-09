Задовго до Путіна було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО, - Трамп

"Це завжди було так, задовго до Путіна. Було розуміння, що Україна не буде вступати до НАТО, якщо вже бути справедливим. А зараз вони почали наполягати", - заявив Трамп.

Президент США також додав, що коли президент України Володимир Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО".

На думку Трампа, ці вимоги прозвучали "не дуже приємно".