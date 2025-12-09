Задолго до Путина было понимание того, что Украина не вступит в НАТО, - Трамп

"Это всегда было так, задолго до Путина. Было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО, если уж быть справедливым. А сейчас они начали настаивать", - заявил Трамп.

Президент США также добавил, что когда президент Украины Владимир Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы будем членами НАТО".

По мнению Трампа, эти требования прозвучали "не очень приятно".