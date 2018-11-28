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Задолженность по зарплатам в октябре сократилась на 5 млн гривен, - Госстат

Новости » Экономика    28.11.2018 - 18:49
Задолженность по зарплатам в октябре сократилась на 5 млн гривен, - Госстат
Иллюстративное фото (torange.biz)

Больше трети долгов накопились в Донецкой и Луганской областях

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 2883,6 млн грн, что на 5,4 млн грн (на 0,2%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

С начала года задолженность по зарплатам выросла на 515,2 млн грн (на 21,8%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 1694,9 млн грн, что на 7,1 млн грн меньше, чем месяц назад.

Задолженность по зарплатам в октябре сократилась на 5 млн гривен, - Госстат

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (516 млн грн) и Луганской (541 млн грн) областях.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2018 года составила 9218 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.

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Новости Украины зарплатазадолженностьГосударственная служба статистики
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