Задолженность по зарплатам в октябре сократилась на 5 млн гривен, - Госстат

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Больше трети долгов накопились в Донецкой и Луганской областях

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 2883,6 млн грн, что на 5,4 млн грн (на 0,2%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

С начала года задолженность по зарплатам выросла на 515,2 млн грн (на 21,8%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 1694,9 млн грн, что на 7,1 млн грн меньше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (516 млн грн) и Луганской (541 млн грн) областях.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2018 года составила 9218 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.